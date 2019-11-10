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معدل التضخم السنوي في مصر يتراجع بـ 2.4 % خلال أكتوبر الماضي

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:13
تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1 % مقارنة بالشهر السابق عليه
معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بلغ نحو 9.6 %
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تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي سجل فيه 17.5 %

تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي سجل فيه 17.5 %.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، بأن معدل التضخم الشهري زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1 % ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة بـ 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأشار البيان إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1 % مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفعت أسعاره بنحو 8.3 % على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2018.

ولفت البيان الانتباه إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بلغ نحو 9.6 % مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.

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Via SyndiGate.info


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