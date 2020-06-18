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معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 114.2% في مايو

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 05:23
معدل التضخم في السودان يرتفع إلى 114.2% في مايو من 98.8% في الشهر السابق
ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات
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قالت وكالة السودان للأنباء إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23% في مايو أيار من 98.81% في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42%.

قالت وكالة السودان للأنباء إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 114.23% في مايو أيار من 98.81% في الشهر السابق، بزيادة قدرها 15.42%.

وأضافت الوكالة أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات في الأسعار في مجموعتي السكن والنقل.
 
وقالت الوكالة إن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93% في مايو أيار ارتفاعا من 86.71% في أبريل نيسان، بينما قفز التضخم في مناطق الريف إلى 127.38% من 107.82%.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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