معدل بطالة السعوديين ينخفض بنسبة 12.7 % خلال الربع الأخير من 2018

انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى (12.7%) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%) بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من 2018 وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من 2018 بحسب نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2018 التي تبثها الهيئة العامة للإحصاء وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

وأظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع من 2018 بلغ (42.0%) وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%) بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع من 2018 وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلات الإدارية قد بلغ (3.111.199) مشتغلا ومشتغلة.

وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الرابع من 2018 (970.229) فردا وذلك وفقا لنتائج النشرة واستنادا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورا كانوا أو إناثا) المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم علما بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية وهم يعملون فعليا لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجلات التجارية ورخص البلدية).

اقرأ أيضًا:

معدل البطالة بين السعوديين ترتفع بنسبة 12.9 % بنهاية الربع الأول

لأول مرة في السعودية... الباحثون عن عمل دون المليون في 18 شهرا