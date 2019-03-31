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معدل بطالة السعوديين ينخفض بنسبة 12.7 % خلال الربع الأخير من 2018

معدل بطالة السعوديين ينخفض بنسبة 12.7 % خلال الربع الأخير من 2018
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