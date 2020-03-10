معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين تتراجع في فبراير

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال فبراير الماضي، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتراجع أسعار المنتجين (الجملة) بسبب تراجع الطلب نتيجة توقف العديد من المصانع عن العمل بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الماضي 2ر5% سنويا، مقابل 4ر5% في يناير الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر21% خلال فبراير الماضي بسبب القفزة الهائلة في أسعار لحم الخنزير التي بلغت نسبتها 2ر135%. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 9ر0%.

وتعكس الزيادة في أسعار المواد الغذائية، تداعيات القيود المفروضة على حركة وسائل النقل في الصين ونقص الأيدي العاملة في مراكز الإمداد والتوزيع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه زادت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% شهريا مقابل 4ر1% خلال يناير الماضي.

وفي تقرير منفصل أعلن مكتب الإحصاء الوطني تراجع أسعار الجملة خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر0% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 3ر0% سنويا.

كما تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا.

