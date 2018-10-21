شاهد: أكبر سوق تخفيضات للكتب في العالم بدبي (صور)

معرض الكتاب في دبي

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول معرض “بيج باد وولف” وهو أكبر معرض للكتاب في العالم تستضيفه دبي وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 3 ملايين كتاب، تباع بأسعار مخفضة، ويستمر لمدة 11 يومًا.

وقال مؤسس المعرض “أندرو ياب” إنه يتوقع أن يغري العدد الكبير من الكتب الزوارَ بالشراء، مضيفًا أنه في سوق ناضجة مثل دبي، سيتيح المعرض تنوعًا للقراء، متوقعًا أن يجذب أكثر من 300 ألف زائر.

وافتتح المعرض أبوابه للجمهور يوم أمس الجمعة، في مدينة دبي للاستوديوهات، وهو مفتوح على مدار الـ24 ساعة، ونسب التخفيضات به من 50 إلى 80%.

يذكر أن معرض “بيج باد وولف” للكتاب، انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 2009م، وزار عدة مدن آسيوية؛ منها جاكرتا، ومانيلا، وسيبو، وكولومبو، وبانكوك، وتايبيه.

المصدر: سنيار



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