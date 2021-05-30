معرض جنيف الدولي للسيارات قد يعود في فبراير 2022

بعد إلغاء عشرات المعارض الدولية للسيارات جراء جائحة فايروس كورونا العالمية، فقد ألغي معرض جنيف أحد أهم وأبرز الأحداث في الصناعة لعامين متتاليين.

كما يمكن أن نتوقع، فقد كان المنظمون يعملون على إعادة تنظيم المعرض، وهكذا فقد أعلن عن عودة معرض جنيف العام القادم، ويقول الرئيس التنفيذي Sandro Mesquita “نعلن الآن رسمياً عن عودة معرض جنيف الدولي للسيارات 2022” وأضاف “لا يمكنني أنا وفريقي الانتظار لتقديم مفهومنا إلى العارضين وبعد ذلك إلى الجمهور، نأمل حقاً أن يسمح لنا الوضع الصحي واللوائح المتعلقة بفايروس كورونا بإعادة الحياة إلى المعرض”.

جدير بالذكر أن أبرز تغيير سيشهده المعرض هو تغيير موعده المعتاد من شهر مارس إلى شهر فبراير، ولم يعلن عن أي عارضين في هذه المرحلة، لكن المنظمين للمعرض وعدوا بأن نسخة 2022 ستكون قد تطورت عن السنوات السابقة وستكون “مختلفة تماماً”. ما يعنيه هذا بالضبط؟ سنتكشف ذلك عند افتتاح المعرض.