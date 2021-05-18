شاهد BYD e3 الكهربائية بناقل حركة يدوي

كشفت BYD عن فئة جديدة من سيارتها الكهربائية e3 والتي تتميز بناقل حركة يدوي غير مألوف في السيارات الكهربائية.

لا يوجد الكثير من التفاصيل التقنية حول كيفية عمل ناقل الحركة اليدوي مع المحرك الكهربائية، في الواقع لات بيع الشركة هذه السيارة للعملاء العاديين، ووفق الصحيفة الصينية فإن السيارة تباع لمدارس تعليم القيادة وتأتي أيضاً بعدة وضعيات تشمل الاقتصادية والرياضية، والتعليم وحتى وضعية قفل الخانق، ويبدو أنها تهدف لمحاكاة السيناريوهات المختلفة في القيادة.

جدير بالذكر أن e3 تحمل حزمة بطاريات 38 كيلووات-ساعة ويمكنها قطع مسافة 350 كيلومتر، ويبلع سعر السيارة ذات ناقل الحركة اليدوي 20,500 دولار بينما تباع سيارة العملاء ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي بسعر 22,055 دولار.