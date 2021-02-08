معرض دبي للطيران 2021 يقدم حلول لاتلامسية وروبوتات

يستعرض معرض دبي للطيران، الذي سيقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021 في مطار آل مكتوم الدولي، أحدث التقنيات الرقمية التي ستسهم في دعم قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، خلال مرحلة التعافي من التداعيات التي ألحقتها جائحة فيروس (كوفيد 19) لهذه القطاعات.

وأسهمت الجائحة العالمية في زيادة وتيرة تبني الحلول التقنية الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والأمن السيبراني والحلول اللاتلامسية، وتقنيات الجيل الخامس والروبوتات والأتمتة، إذ تسهم هذه الحلول بتوفير المزيد من الفرص لتعزيز مستويات السلامة وكفاءة العمليات والإنتاجية وتحقيق المزيد من الأرباح.



وأظهرت مؤخراً نتائج تقرير لشركة أكسنشر أن 69% من الرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطيران والدفاع أشاروا إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتوقع الأحداث التي قد تؤثر على سلاسل التوريد، للمحافظة على تجربة عملائهم، حيث أكدت الجائحة ضرورة توفير المرونة وقابلية تكييف سلاسل التوريد الخاصة بالقطاع. كما أعرب أغلب المشاركين من الرؤساء على ضرورة اعتماد أحدث الحلول التقنية، بما فيها إنترنت الأشياء والأتمتة والأجهزة القابلة للارتداء التي ساعدت في تسريع وتيرة الأتمتة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويقوم 60% من الرؤساء بالاستثمار بشكل رئيسي في التقنيات التي تساعد في العمل عن بعد خلال الأشهر الستة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى زيادة أهمية التحول الرقمي في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وجرى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة سفر مخصصة لكل مسافر، بما يحقق المزيد من الرضا لديهم، في حين تتوقع دراسة أخرى بوصول معدل النمو السنوي المركب لاعتماد تقنيات لذكاء الاصطناعي إلى 46.4% في قطاع الطيران بحلول عام 2023.