معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر

تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو اليوم الاثنين 4 أكتوبر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان.

حيث سجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو انخفاضاً إلى 16.9 من 19.6 في سبتمبر أيلول. وكان مسح أجرته رويترز قد أشار إلى قراءة 18.6 في أكتوبر تشرين الأول.

وكان مؤشر للأوضاع الراهنة قد هبط أيضًا إلى 26.3 من 30.8. وهبط مؤشر للتوقعات إلى 8.0 من 9.0، متجهاً ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2020 للشهر الخامس على التوالي.



هذا وارتفعت معنويات المستهلكين الألمان في نهاية سبتمبر لتبلغ أعلى مستوى لها في عام ونصف، على عكس المتوقع.

