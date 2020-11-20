معنويات المستهلكين البريطانيين تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

أظهر مسح اليوم الجمعة أن معنويات المستهلكين البريطانيين هوت لأدنى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس كورونا لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر، بحسب ما نشرت "رويترز".

وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق جي.إف.كيه إلى -33 من -31 في أكتوبر تشرين الأول. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى قراءة عند -34.

ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2013.

وقال جو ستاتون مدير استراتيجية العملاء لدى جي.إف.كيه "سيوجه هذا ضربة لأي انتعاش في المستقبل بسبب أن إنفاق المستهلكين المتفائلين يغذي اقتصاد المملكة المتحدة والثقة المنخفضة عدوة التعافي".

ويُضاف المسح إلى مؤشرات أخرى على تدهور الاقتصاد مما حفز جولة جديدة من الدعم من الحكومة وبنك إنجلترا المركزي هذا الشهر لأنشطة الأعمال والموظفين.

ونما الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 1.1 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليتخلف عن بقية الدول الغنية إذ يواجه صعوبات في التعافي من صدمة الجائحة حتى قبل أحدث إجراءات للعزل العام المرتبطة بكوفيد-19.