مفاجأة لعشاق "iphone".. شركة آبل تحصل على براءة اختراع هواتف "قابلة للطي"

تسعى شركة آبل الحفاظ على هويتها وشكل أجهزتها، وهو ما يزعج عشاق هواتف ايفون حول العالم، خاصة مع انتشار الهواتف القابلة للطي التي تتمتع بشكل مميز وملفت.

هل تنتج شركة آبل هواتف قابلة للطي قريبًا؟

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل قد حصلت أخيرًًا على براءة اختراع من أجل العمل على إنتاج هواتف قابلة للطي لمواكبة السوق وارضاء زبائنها، والمنافسة في هذا المجال.

وتشير التقارير إنه في حال بدأت شركة ابل إنتاج هذه الهواتف فمن المفترض أن تنافس بقوة هواتف سامسونغ القابلة للطي، وقد تتفوق عليها وتصبح الأولى بهذه النوعية من الهواتف.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه وبحسب براءة الاختراع، فإنه سيتم وضع أزرار جانبية على هواتف ابل الجديدة القابلة للطي بهدف التحكم في الصوت والشاشة والعديد من الخيارات الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن براءة الاختراع تشير إلى أن هواتف ابل ستفتح رأسيًا من أجل توفير شاشة أكبر للمستخدم، وستستخدم ابل مواد أكثر مرونة من ناحية الخط الذي يطوى من ناحيته الهاتف، مما قد يساعدها على تفادي الأخطاء التي حصلت في هواتف سامسونغ القابلة للطي.

وكانت هواتف سامسونغ القابلة للطي بعض الانتقادات بسبب مشاكل عانى منها المستهدم أبرزها مشاكل في المنطقة الخاصة بالطي وتأثيرها على الشاشة.

وانتشرت العديد من الشائعات والأخبار في وقت سابق عن هواتف ابل القابلة للطي، وفي العام الماضي 2022 كشف موقع BGR ان مصممي شركة ابل يعملون على جهاز قابل للطيب من المقرر ان يحمل اسم ايفون فلب.

وأضاف الموقع ان الشركة تقارن بين نموذجين الأول عبارة عن شاشتين رأسيتين متصلتين ببعضهما من خلال محور دوار يعمل على قسم الشاشة بشكل طولي على شكل كتاب، أما النموذج الثاني يشبه جهاز سامسونغ Galaxy Z Flip.

وكان موقع BGR قد نشر في وقت سابق وتحديدًا قبل عامين فيديو تخيلي عن شكل هاتف ايفون فلب القابل للطي.

وحتى هذه اللحظة لم تتخذ شركة ابل القرار النهائي والرسمي حول البدء بانتاج جهازها الاول القابل للطي، وسط ترقب كبير من عشاق هواتف ايفون.



