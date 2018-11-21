دراسة: مكابح الطوارئ تخفض نسبة الحوادث بـ43%

مكابح الطوارئ تخفض نسبة الحوادث بـ43%

على عكس عدد من التقنيات التي لا تعود بفائدة كبيرة فقد أجريت دراسة حديثة على مكابح الطوارئ وأظهرت فائدة كبيرة لخفض الحوادث.

حسب ما نشره معهد IIHS الأمريكي فقد أجرى المعهد دراسة على أحد سيارات جنرال موتورز مجهزة بمكابح الطوارئ وقارن أحصائيات السيارة المجهزة بهذا النظام مع نظيراتها التي لم تزود به، وأظهرت النتائج أن هذه التقنية تخفض من الحوادث والإصابات بشكل ملحوظ، وبشكل تفصيلي فإن مكابح الطوارئ تخفض الحوادث بدون إصابات بنسبة 17% عند إطلاق إنذار فقط، بينما تنخفض بنسبة 43% عندما تتدخل المكابح وتقوم بفرملة السيارة تلقائياً، أما الحوادث مع إصابات فقد انخفضت بنسبة 30% عند اطلاق إنذار فقط، وإلى نسبة 64% عند الفرملة التلقائية.

تعد هذه الأرقام بتحسن كبير في السلامة على الطرق، خصوصاً مع سعي الشركات المصنعة لتوفير مكابح الطوارئ بصورة أساسية في عدد أكبر من السيارات.

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