ملف الغاز بين المغرب والجزائر على المحك بعد قطع العلاقات

تبدو اتفاقيات الغاز بين البلدين على المحك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

حيث تربط الجزائر والمغرب علاقات الاقتصادية معقدة مُتأثرة بالنزاعات الحدودية بين البلدين، مما أعاق التكامل الإقليمي.

ولكن تربط البلدين علاقات تجارية تتلخص بالآتي:

- صادرات المغرب إلى الجزائر

حيث صدرت المغرب إلى الجزائر ما قيمته 173.6 مليون دولار في عام 2018، وتراجعت هذه القيمة في عام 2019 لتصل إلى 159 مليون دولار، واستمرت في التراجع خلال عام 2020 لتصل إلى 133.8 مليون دولار.

وكان الحديد والصلب أكثر المنتجات تصدريًا من المغرب إلى الجزائر خلال عام 2020 بإجمالي 38.3 مليون دولار، يليها منتجات الأسمدة بإجمالي 18.3 مليون دولار ثم اكسسوارات الملابس بإجمالي 16.4 مليون دولار.



- صادرات الجزائر إلى المغرب

بلغ إجمالي صادرت الجزائر إلى المغرب في عام 2018 نحو 742 مليون دولار، ولكن تراجع هذا الرقم في عام 2019 ليصل إلى 515 مليون دولار، وتراجع أيضًا في عام 2020 ليسجل 433.4 مليون دولار.

وكانت منتجات الوقود والزيوت المعدنية هي الأكثر تصدريًا من الجزائر إلى المغرب خلال عام 2020 بإجمالي 368 مليون دولار، يليها الفواكه والمكسرات بإجمالي 29 مليون دولار، ثم منتجات الكيميائية العضوية والغير عضوية بإجمالي 16.6 مليون دولار.

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