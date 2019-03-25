ملكية الأجانب في الأسهم السعودية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق

ملكية الأجانب للأسهم السعودية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق

قفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 21 من شهر آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 107.771 مليار ريال، حيث تشكل 5.22 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.064 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن القيمة السوقية لملكية الأجانب ارتفعت بنحو ضعف نمو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية خلال الـ 12 أسبوعا الماضية.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 24.4 في المائة منذ بداية العام، في حين ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية 12.1 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 آذار (مارس) الجاري، نحو 1.227 مليار ريال، حيث بلغت عمليات الشراء نحو 2.98 مليار ريال في حين بلغت عمليات البيع 1.754 مليار ريال.

وارتفع صافي مشتريات الأجانب للشهر الـ 12 على التوالي، حيث يعود ذلك إلى دخول سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الـ12 أسبوعا الماضية نحو 22.112 مليار ريال، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 11.281 مليار ريال، وبهذا يصبح صافي استثماراتهم أو صافي قيم تداولاتهم نحو 10.831 مليار ريال خلال الـ12 أسبوعا الماضية.

وبلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 107.771 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 21 آذار (مارس) الجاري، مقارنة بـ 86.616 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

أما القيمة السوقية للأسهم السعودية فقد بلغت قيمتها نحو 2.064 تريليون ريال مقارنة بـ 1.842 تريليون ريال في الفترة ذاتها.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.

وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.

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