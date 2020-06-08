منشورات الرئيس الأميركي ترامب تخلق صراع بين موظفي "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي

أثار مارك روكربرغ مؤسس شركة "فيسبوك" الجدل في الأونة الأخيرة في أسلوب تعامله مع منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فيسبوك والتي ذكر فيها الأخير انه سيتم إطلاق النار لمواجهة عمليات النهب التي ترافقت مع المظاهرات في البلاد احتجاجا على مقتل الأميركي "جورج فلويد".

زوكربرغ قال إنه سيدرس إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى عدم حذف منشورات الرئيس المثيرة للجدل، دون التعهد بتغييرات محددة في تلك السياسة.

مستشارو فيسبوك اعتبرو عدم التحقق من منشورات ترامب هو من أجل حماية حرية التعبير على عكس ما تراه تويتر الشركة المنافسة لها بان حرية التعبير تختلف تماما عن ماتراه منشورات كراهية يقوم ترامب بنشرها مؤخرا.

ترامب خلق أزمة بين موظفي منصة التواصل الأجتماعي فيسبوك ورئيسهم التنفيذي حيث استقال 3 موظفين من Facebook علنًا بسبب مخاوف بشأن قيم الشركة وسياستها ، بينما تطالب الشركة موظفيها بالولاء لها وتوقيع اتفاقيات عدم الإفشاء التي تمنعهم من التحدث علانية عنها.

في حين كتبت مجموعة من موظفي Facebook السابقين رسالة مفتوحة إلى الشركة تحثها على تغيير سياساتها.

هذا وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي ويتيح للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لتلك الشركات.