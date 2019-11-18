منظمة التجارة العالمية: التوترات تؤثر على نمو تجارة السلع في الربع الرابع 2019

قالت منظمة التجارة العالمية إن حجم النمو في تجارة السلع العالمية من المتوقع أن يظل "دون المعدلات" في الربع الرابع من العام وسط توترات وزيادة الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسية.

وأظهر أحدث مؤشر فصلي للمنظمة نمواً نسبته 0.2% في تجارة السلع العالمية في الربع الثاني مقارنة مع 3.5% في الفترة نفسها من 2018.

وقالت المنظمة "بعض مكونات المؤشر استقرت منذ القراءة السابقة في أغسطس آب، في حين تظل أخرى في مسار نزولي نظراً لزيادة التوترات التجارية وزيادة الرسوم في قطاعات رئيسية".

وأضافت أن الشحن الجوي والمواد الخام والمكونات الإلكترونية "تدهورت جميعها بدرجة أكبر دون المعدلات"، وكانت المكونات الإلكترونية هي الأضعف وسط زيادة الرسم في حين تعززت منتجات السيارات والشحن بالحاويات.