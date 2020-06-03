منظمة السياحة العالمية: %3 من الوجهات تخفف قيود السفر

أكدت منظمة السياحة العالمية أن الوجهات الدولية العالم باشرت ببطء فتح رحلات السفر، مع بدء 3% من الوجهات تخفيف قيود السفر أي 7 وجهات من أصل 217 وجهة عالمية في ظل إطلاق إرشادات دولية لإعادة فتح السفر والسياحة.

وبينت المنظمة في بيان لها أمس، أن عدداً من الوجهات تقوم أيضا في الوقت الحالي مناقشة إعادة افتتاح حدودها، في حين أن 75% من دول العالم لا تزال تغلق حدودها بالكامل أمام الوجهات الدولية أي بواقع 163 وجهة من إجمالي الوجهات العالمية.

وقال أمين عام المنظمة زوراب بولوليكاشفيلي» إن تخفيف قيود السفر بطريقة مسؤولة يدعم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يضمنها قطاع السياحة بطريقة مستدامة، الأمر الذي يسهم ايجايا في حياة ملايين من الناس حول العالم».

وأكد أن قطاع السياحة هو محرك للتنمية المستدامة وقطاعات اقتصادية رئيسية». وأكد بولوليكاشفيلي أهمية الإرشادات الدولية التي أطلقتها المنظمة لإعادة افتتاح القطاع كخطوات لتتخذها الحكومات والقطاع الخاص حتى يبدأ القطاع بالتعافي في الأشهر المقبلة.

وفي الشرق الأوسط، أفادت المنظمة بأنه لا تزال 69% من الوجهات تغلق حدودها بالكامل، وفي افريقيا 74%، أما في الأميركيتين 86%، وفي آسيا والباسيفيك 67%، أما في أوروبا فـ 74% من الوجهات الأوروبية تغلق حدودها بالكامل.

وأظهرت بيانات المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يتراجع عدد السياح الدوليين للعام الجاري بسبب جائحة كورونا بنسب تتراوح بين 58% إلى 78%، في حين تراجع عدد السياح الدوليين في الربع الأول من العام 22%، وفي مارس الماضي 57%.

وعلى صعيد دولة الإمارات، كانت طيران الإمارات أعلنت عن استئناف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات عالمية في ثماني دول اعتبارا من 21 مايو الجاري و12 وجهة عربية بدءا من يوليو.

أما الاتحاد للطيران، فأعلنت عن بدء استقبال الحجوزات للسفر، بدءاً من مطلع يوليو المقبل من خلال تشغيل رحلاتها المنتظمة عبر شبكتها.