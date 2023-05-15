من أمريكا إلى دبي بـ 3 ساعات.. أول طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية أسرع من الصوت

أعلنت ديستينوس وهي شركة أوروبية ناشئة عن طائرتها الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، حيث يمكن لمحبي الرحلات والسفر الانتقال من فرانكفورت إلى سيدني في ما يقارب الـ 4 ساعات و15 دقيقة، أو الانتقال من ممفيس في الولايات المتحدة الأميركية إلى مدينة دبي الإماراتية في ما يقارب الـ 3 ساعات ونصف.

أول طائرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية أسرع من الصوت



كشفت شركة ديستينوس في خبر مميز انتظره عشاق السفر، عن طائرة تعمل بالطافة الهيدروجينية تزيد سرعتها 5 أضعاف عن سرعة الصوت، مما يساعد على تقليل مدة الرحلة.

يقع مقر الشركة في سويسرا وبدأ المشروع عام 2021، حيث حقق المشروع إنجازات سريعة مع فريق مكون من 120 موظفًا موزعين في إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

والجدير بالذكر ان النموذجين الاوليين من المشروع كانا قد أجريا رحلات تجريبية ناجحة، وستبدأ الشركة العمل على نموذج ثالث، على ان تكون الرحلة الافتتاحية في نهاية العام الحالي.

واختارت شركة ديستينوس وقود الهيدروجين بشكل خاص، كونه مصدرًا متجدد للطاقة وتكلفته الإنتاجية بسيطة، كما انه قادر على تحقيق الأهداف المتوقعة له.

وقالت السيدة مارتينا لوفكفيست، مديرة تطوير الاعمال في الشركة بوقت سابق عن هذا المشروع، إن الشركة تسعى لقطع مسافة طويلة بوقت سريع من خلال طائراتها.

وكشفت مارتينا إن الشكل الخاص للطيارة تمت دراسته لسنوات حيث اتضخ أنه فعال للغاية، إذ أنه يساعد على استخدام وقود أقل للطيران.

وتعمل الشركة على إطلاق طائرة أصغر حجمًا، وتتسع لما يقارب الـ 25 راكبًا مع حلول عام 2030، على ان تركز على عملاء درجة رجال الأعمال.