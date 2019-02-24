من تحتاج لتقديم النصح والإرشاد إذا كنت رائد أعمال؟

المرشد يعطي إرشادات أو أفكاراً ويترك القرار بيد المتلقي

إن عالم ريادة الأعمال يخلط كثيرا بين مصطلحات مرشد(Mentor) ، ومدرب (Coach)، وناصح (Advisor) ، ومستشار (Consultant).

لم يكن شكسبير يتحدث عن الأعمال عندما تساءل عن "ما لذي يعنيه الاسم؟"، لكن لو كان الحديث عن الأعمال لكانت الإجابة هي "كل شيء!" لذلك فمن الضروري معرفة الفرق بين هذه المصطلحات والأدوار الي يقوم بها كل متخصص منهم ليتمكن رائد الأعمال من اختيار الشخص الأنسب والذي يوفر احتياجاته في كل مرحلة من مراحل مشروعه.

يعمل المرشد في عالم مثالي على شاكلة مرشد في الغابة فهم لا يقولون "هذه هي الطريق بل يقد مون أفكاراً مثل "هذا ما فعلته أنا" " أو "هذه هي الطريقة التي رأيت الأمر ينجز وفقاً لها" ويعود الأمر في النهاية للمتلقي (المستفيد) للاستكشاف والتعلم مما يقوله المرشد.

كما أن المرشد يعطي إرشادات أو أفكاراً ويترك القرار بيد المتلقي. يتشابه دور المرشد أكثر مع المدرب إلا أن المرشد مثالي لمن يريدون التعلم من أخطاء الاخرين ومواقفهم.

ويهدف المدرب المهني عموماً إلى إخراج أفضل ما لديك، قد لا يمنحك المدرب إجابات مباشرة، إلا أنه يكثر الأسئلة لمساعدتك في العثور على إجابات من منظورك الخاص. المدرب المهني مثالي لمن يبحثون عن تطوير إمكانياتهم ويريدون التصرف على نحو أفضل والانتقال لمستوى أعلى.

يعطي الناصح المهني نصائح حول موضوع أو عملية أو فكرة محددة. حيث أن أغلب الناصحين المهنيين هم خبراء في مجال أو موضوع معين. فمثلاً بإمكانه المساعدة في كتابة خطة العمل Business plan وتغطية الجوانب التي يملك خبرة فيها، حيث تنبني معرفة الناصحين على خبرتهم الخاصة في الموضوع أو المجال المطلوب الاستشارة أو النصح فيه.

أما المستشار فينصت إلى تساؤلاتك ويقوم بدراستها وتحليلها ثم يعود إليك ومعه ثلاثة أو أربعة حلول ويخبرك "هذه خيارات يمكنك استكشافها لمعرفة الأنسب لك". قد يكون المستشار مستعدا للعمل معك على تنفيذ الحل، وهذا على الأرجح ما لن يقوم الناصحون، أو المرشدون أو المدربون على العمل به.

هذه التفسيرات قابلة للجدل وليست وجهة النظر الوحيدة في الحديث عن تلك المصطلحات. ولكن هي ببساطة طريقة عر فنا بها تلك الأدوار لتكون ذات معنى للمطورين الاقتصاديين حول العالم.

كما أن بعض المطورين الاقتصاديين يستخدم مصطلح الموجه (Counselor) خصوصا عندما يتحدثون من وجهة نظر حكومية يشبه التوجيه والإرشاد والاستشارة.

وفي الأخير فإن فهم احتياجك إلى هذا المختص سواء لتطوير مهارات شخصية أو لإيجاد حلول لمعالجة خلل في المشروع، سيحدد بشكل كبير الشخص المناسب الذي من الممكن التوجه له، كذلك يجب الإشارة إلى أن بعض المختصين بإمكانهم القيام بأكثر من دور لذلك يجب عليك أن تتمكن من التفريق بين هذه الخدمات لتحقيق الاستفادة القصوى والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير سواء عليك او على المشروع.

فارس ألعَلَمِي : المؤسس والرئيس التنفيذي لـ " International Strategic Management" ،4

المصدر: فوربس الشرق الأوسط

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