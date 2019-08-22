موجودات البنوك في قطر ترتفع في يوليو إلى 1.45 تريليون ريال

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر بشهر يوليو الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 1448.4 مليار ريال، بينما انخفضت بشكل هامشي مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه.

وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر يوليو ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات البنكية بنسبة 1% على أساس شهري إلى 981 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي بنحو 15.7 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مقابل انخفاض قروض القطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 290.5 مليار ريال.

في المقابل انخفض إجمالي الودائع بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 814 مليار ريال وذلك بضغط من تراجع ودائع القطاع العام بنحو 13.2 مليار ريال إلى نحو 252 مليار ريال، مقابل صعود ودائع القطاع الخاص بنحو 3.7 مليار ريال 354.4 مليار ريال.