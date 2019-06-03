موجودات مصرف قطر المركزي ترتفع بنسبة 20% في ابريل 2019

منشور 03 حزيران / يونيو 2019 - 09:00
دعم موجودات المركزي في ابريل  زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 360% إلى نحو 68.4 مليار  ريال
دعم موجودات المركزي في ابريل  زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 360% إلى نحو 68.4 مليار  ريال
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نمت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر ابريل الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 240.4 مليار ريال

نمت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر ابريل الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 240.4 مليار ريال ، بينما ارتفعت بنسبة 2.7% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه.

ووفقا للنشرة النقدية  الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد دعم موجودات المركزي في ابريل  زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 360% إلى نحو 68.4 مليار  ريال، الى جانب زيادة الأرصدة في البنوك الأجنبية بنسبة 12.6% الى 58.2 مليار ريال ، فضلا عن نمو الموجودات الأخرى بنسبة 4.8% الى 44 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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