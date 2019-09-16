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موديز: التصنيف الائتماني للسعودية قد يتأثر بشكل سلبي بعد الهجمات على منشآت نفطية

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:12
وكالة Moody's للتصنيف الائتماني
وكالة Moody's للتصنيف الائتماني
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تحظى السعودية بتصنيف طويل الأجل من موديز عند "A1"

قالت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني إن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، وإن تعطل الإنتاج "كبير"، مضيفةً أنها تتوقع تأثيراً محدوداً على الأجل الطويل.

وقال ريحان أكبر نائب رئيس Moody's "لا نتوقع أن يترك ذلك تأثيراً طويل الأجل على المركز المالي لأرامكو السعودية، نظراً لميزانيتها العمومية المتينة والاحتياطيات القوية لديها".

وتابع "رغم ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الروابط الائتمانية بين الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على المخاطر جيوسياسية".

وتحظى السعودية بتصنيف طويل الأجل من موديز عند "A1".

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Via SyndiGate.info


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