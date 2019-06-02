موديز تثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

منشور 02 حزيران / يونيو 2019 - 12:00
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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ذكرت «موديز»، أن مستويات الدخل المرتفعة في الإمارات والقدرة التنافسية العالية تعززان قوة اقتصاد الدولة

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لاقتصاد الإمارات عند «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت «موديز»، أن مستويات الدخل المرتفعة في الإمارات والقدرة التنافسية العالية تعززان قوة اقتصاد الدولة، موضحةً أن الوضع المالي في الإمارات سيظل قريباً من الاستقرار.

هذا وأضافت موديز أن الملف الائتماني للإمارات يحظى بتعزيز ناتج عن عدة حقائق، وهي استمرار الدعم المالي غير المشروط من جانب حكومة الإمارات، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والاحتياطيات النفطية الهائلة.

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Via SyndiGate.info


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