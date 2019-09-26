موديز تصنف سندات بحرينية بمليار دولار عند B2

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صنفت وكالة موديز سندات بحرينية بقيمة مليار دولار عند B2 ، في أول طرح لسندات مقومة بالدولار منذ حصولها العام الماضي
صنفت وكالة موديز سندات بحرينية بقيمة مليار دولار عند B2 ، في أول طرح لسندات مقومة بالدولار منذ حصولها العام الماضي على حزمة إنقاذ خليجية لتفادي أزمة في السيولة.
وباعت المنامة صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5%، وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.62% ، بحسب ما نقلت رويتز عن وثيقة.
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Via SyndiGate.info
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