موظفو شركة آبل يستقبلون رسالة صباحية من الشركة .. ما قصتها؟

تلقى موظفوا شركة آبل يوم الأربعاء الساعة الـ 7 صباحًا رسالة من الشركة لمعرفة رأيهم حول العمل الهجين، وذلك بعد تهديدات من قبل الشركة لكل موظف لا يأتي إلى المكتب على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

شركة آبل ترسل استطلاعًا لموظفيها بخصوص الدوام الهجين

وفي تفاصيل الحادثة، أرسلت شركة آبل رسالة لموظفيها يوم الأربعاء الساعة الـ 7 صباحًا عبارة عن استطلاع حول العمل الهجين.

وقال موقع بيزنس إنسايدر نقلًا عن أحد الأشخاص إن الأسئلة التي وصلت لموظفي الشركة ركزت بشكل كبير حول أداء الموظف في العمل عن بُعد وأدائه في العمل داخل الشركة، وأيهما كان أفضل.

وأضاف، إنه وبحسب الأقاويل المتداولة إن الاجوبة في معظمها كانت لصالح العمل عن بُعد، وبرر الموظفين اختيارهم أن التنقلات الطويلة والمشتتات الكثيرة تسبب انخفاض الكفاءة في العمل.

وبحسب الأخبار المتدوالة فإن الاستطلاع الذي من المفترض أن يستغرق العمل عليه من 10 - 15 دقيقة، فإن على الموظفين الإجابة عليه حتى يوم 28 إبريل.

وجاء هذا الاستطلاع بعد فترة من تهديد الشركة بالبدء في إعطاء تحذيرات لـ الموظفين في حال عدم ذهابهم إلى المكتب.

تفاصيل مذكرة العمل الهجين في شركة آبل

أرسل تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في شهر مارس من عام 2022 مذكرة لكافة الموظفين بهدف إبلاغهم بان الشركة قررت البدء بالتدرج في العمل الهجين.

ويأتي هذا البلاغ بالرغم من أن كوك كام قد وصف في وقت سابق "العمل عن بعد" بـ "أم كل التجارب".

نص الرسالة التي وصلت الموظفين من شركة آبل

وفي تفاصيل الرسالة او الاستطلاع الذي وصل إلى الموظفين صباح يوم الأربعاء: "نبني في شركة آبل التزامنا الطويل بخلق بيئة يمكن للجميع فيها الشعور بالاتصال والدعم".

وأضاف البيان: "من خلال هذا الاستطلاع الذي يجب على الموظفين الإجابة عليه، لدى كل موظف الفرصة لمشاركة ملاحظاته السرية، حول عدد من الموضوعات، أبرزها مديرك، وفريقك، التطور الوظيفي، طرق العمل".

وجاء في نهاية الاستطلاع: "تعتبر شركة آبل مكانًا مميزا، لانه يمكن الجميع من جمع مواهبهم بهدف تطوير الخدمات، والاهتمام بعملائنا".