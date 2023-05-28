موقع loop CV أفضل وسيلة للحصول على وظيفة أحلامك

تعتبر مهمة البحث عن وظيفة ونشر السيرة الذاتية من أصعب الأمور التي تصادف أي شخص، لا سيما أن العثور على المكان المناسب للخبرات أمرًا ليس سهلًا أبدًا، ومع التطور التكنولوجي يسعى الكثير من الأشخاص للإستفادة من الأدوات الجديدة والذكاء الاصطناعي من بينها موقع loop CV.

موقع loop CV للحصول على وظيفة أحلامك

يعمل موقع loop CV على الاستفادة من الذكاء الإضطناعي من أجل توفير خدمة العثور على وظيفة الأحلام، بطريقة أسرع، وتقوم فكرة الموقع على جمع إعلانات الوظائف ومحاولة مطابقتها مع الملف التعريفي للمستخدم باستخدام التكنولوجيا.

وloop CV هي عبارة عن خدمة مجانية يمكن للشخص من خلالها انشاء ملف تعريفي خاص به، وإنشاء سيرة ذاتية، والبحث عن الوظيفة التي تتطابق مهاراته وخبراته.

في المقابل فإن الخطط المدفوعة في هذا الموقع يمكن ان تقدم ميزات أفضل للمستخدم، مثل تتبع عملية العثور على الوظيفة للمستخدم، وإرسالة رسالة مخصصة لشركات التوظيف.

حصل الموقع على تصنيف 4.5 نجوم على Trustpilot ، وسجل فيه ما يقارب من 50000 شخص للاستفادة من خدماته، وأشاد عدد كبير منهم بسهولته.



الخدمات التي يقدمها موقع loop CV

توفير ملايين الوظائف الشاغرة

مطابقة ملف المستخدم مع الوظيفة المناسبة

التقديم إلى الوظيفة بالنيابة عن المستخدم

الحصول على مساعدة من مدرب مهني

إرسال إشعارات للمستخدم عند نشر وظائف جديدة تناسبه.

مطابقة ملف المستخدم مع الوظيفة المناسبة التقديم إلى الوظيفة بالنيابة عن المستخدم الحصول على مساعدة من مدرب مهني إرسال إشعارات للمستخدم عند نشر وظائف جديدة تناسبه.

كيفية التسجيل في موقع loop cv:

ادخل على الموقع بالضغط هنا

قم بإنشاء ملف تعريفي وحمل سيرتك الذاتية

حدد المسميات الوظيفية التي تريدها

ملاحظة: يمكن للموقع مساعدتك على تعديل سيرتك الذاتية