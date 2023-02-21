ميتا تعلن عن خدمة جديدة "Meta Channel" عبر إنستغرام .. على غرار تيلغرام

البوابة - أعلنت شركة ميتا مؤخرًا عن ميزة جديدة في تطبيق إنستغرام وهي القنوات او "Meta Channel"، على غرارتطبيق تيلجرام الذي بات يحظة بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة.

ما هي ميزة القنوات Meta Channel التي اطلقتها ميتا مؤخرًا؟

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج عن إطلاق ميزة جديدة في إنستغرام وهي Meta Channel، تمكن هذه الميزة صناع المحتوى من مشاركة الرسائل مع جمهورهم.

وكشف زوكربيرج عن إطلاق قناة خاصة له يعلن من خلالها عن كافة التحديثات الجديدة لتطبيقات فيسبوك وواتس اب وأنستغرام ، على غرار قناة بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام والتي تحمل قناته اسم Durov’s Channel ويشارك من خلالها اخر تحديثات التطبيق.

وتقوم فكرة القنوات في إنستغرام على عرض الرسائل والتحديثات للجمهور الذي يتابع القناة، ويمكن للمتابع التفاعل مع المنشور من خلال الرموز التعبيرية لكن لا يمكنهم المشاركة أبدًا في القناة.

ويمكن لصانع المحتوى في قناته الخاصة نشر النصوص والصور بالإضافة إلى مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، كما يمكنه إنشاء استطلاعات للرأي موجهه للجمهور.

كيف يستفيد صناع المحتوى من ميزة القنوات؟

يمكن لمنشئ او صانع المحتوى البدء بقناة جديدة وعند ارسال الرسالة الأولى يتلقى المتابعون إشعار من إجل متابعة القناة، كما يستطيع المستخدم الترويج للقناة من خلال وضع ملصق الانضمام إلى القناة في خاصية القصة " الستوري" او وضع الرابط في الـ Bio.

وتتيح هذه القنوات فرصة لكل شخص برؤية المحتوى واكتشاف ما تتناوله القناة لكن لن تصله أي إشعارات حول منشورات جديدة إلا في حال انضم اليها.

في حال لم يعجب المحتوى الذي تقدمه القناة المتابع فيمكنه مغادرته بكل سهولة، او كتم صوت الإشعار الخاص بها.

اما منشئ المحتوى الذي يرغب بإطلاقة قناة مفتوحة للجميع، فيجب عليه التأكد من اختيار جميع المتابعين "All followers"، واتاحت ميتا خيار يقتصر على المشتركين يمكن لصاتع المحتوى إنشاء محتوى حصري لهم.

كيف يمكن الانضمام إلى قناة معينة؟

يمكن للمستخدم الانضمام إلى القناة التي يرغب بها من خلال الضغط على رابط صانع المحتوى في خاصية القصص او الرابط في شرح الحالة، ثم اضعة على خيار الانضمام إلى القناة Join broadcast channel، يجب متابعة صاحب القناة في حال لم يمكن المستخدم من متابعينه قبل الانضام إلى قناته.

بعد الانضمام ستظهر القنانة في صندوق الرسائل الواردة، يمكن للمتابع التفاعل مع المحتوى من خلال الرموز التعبيرية فقط، والتصويت في استطلاعات الرأي.

بدأت منصة إنستغرام بتجربة خدمة القنوات في امريكا، على ان يتم اطلاقها في كافة دول العالم تباعًا خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تخطط ميتا لاطلاق هذه الخدمة في مسنجر وفيسبوك أيضًا.