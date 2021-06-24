ميركل: القادمين من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المسافرين من المملكة المتحدة إلى دول من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي أينما وصلوا، حيث توقعت وكالة مكافحة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي أن يمثل البديل دلتا من كوفيد-19 نحو 90% من الحالات في الدول الأعضاء بحلول نهاية أغسطس، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب "بوندستاج": "في بلدنا، إذا أتيت من بريطانيا العظمى، فعليك الدخول في الحجر الصحي - وهذا ليس هو الحال في كل دولة أوروبية، وهذا ما أود رؤيته".

وكانت ميركل قد انتقدت البرتغال في الأيام الأخيرة، حيث يُسمح بدخول السياح البريطانيين دون حجر صحي. كما تسمح الحكومة الفرنسية أيضًا للمسافرين الذين تم تطعيمهم مرتين من المملكة المتحدة بدخول البلاد دون الدخول في عزلة.

جاءت دعوة ميركل لسياسة موحدة بشأن المسافرين من المملكة المتحدة في الوقت الذي قالت الدكتور أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن متغير دلتا من المرجح أن ينتشر على نطاق واسع بين الشباب هذا الصيف، وحذر الأشخاص الذين يحصلون على حقنة لقاح واحدة فقط أنهم سيصبحوا في خطر.