ميناء جبل علي يستقبل أول ناقلة للحاويات من "كايسو لاين"

استقبل ميناء جبل علي - المنشأة الرائدة التابعة لـ "دي بي ورلد" - ناقلة الحاويات أتلانتيك بايونير وهي أول سفينة تابعة لشركة الشحن العالمية العاملة في إندونيسيا "كايسو لاين".

وبدأت السفينة رحلتها من جاكرتا في 26 نوفمبر 2021 لتصل إلى دولة الإمارات في 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

ويأتي اختيار كايسو لاين لمحطة ميناء جبل علي نظراً لأهميته الاستراتيجية باعتباره حلقة وصل حيوية في شبكة التجارة العالمية التي تربط أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا ..وكان في استقبال السفينة وطاقمها عدد من مسؤولي دي بي ورلد الذين قدموا درعاً تذكارية إلى كابتن الناقلة تسنغانينكو روسلان.

ودشنت شركة كايسو لاين أولى رحلاتها عبر خط /KPG/ الملاحي الجديد انطلاقاً من إندونيسيا إلى موانئ شبه القارة الهندية والخليج العربي ويشمل خط الرحلة جاكرتا /إندونيسيا/ ونهافا شيفا /الهند/ وكراتشي /باكستان/ وجبل علي /الإمارات العربية المتحدة/ والدمام /المملكة العربية السعودية/ بما يسهم في ربط مباشر من وإلى إندونيسيا عبر ميناء جبل علي الذي يعد مركزاً مهماً لإعادة الشحن.

ومن المقرر أن تنضم المزيد من السفن والناقلات إلى خط الشحن الجديد خلال العام 2022 حيث ستنطلق رحلة مغادرة أسبوعية من الموانئ الواقعة على مسار خط الشحن وذلك للتوسع في حجم السوق التي يربطها من جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط.

وقال عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا إن ميناء جبل علي أصبح المركز الأكبر لإعادة الشحن في منطقة الشرق الأوسط أحد أكثر موانئ رسو السفن للعديد من شركات الشحن الدولية ..معتبراً أن وصول أول سفينة من كايسو لاين هو مؤشر قوي على النمو المضطرد لمحفظة أعمال دي بي ورلد وثقة العملاء في قدراتها وسيسهم استقبال هذه الناقلة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتدعم التجّار من جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية لمنحهم إمكانية الوصول المباشر والتعامل مع اقتصادات الشرق الأوسط وتدرك دي بي ورلد تماماً إمكانات إندونيسيا بصفتها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وهذا التطور الأخير سيعزز جهودها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية في إندونيسيا ..كما أن الخط الملاحي الجديد وجدول عملياته المتوقع أن يتسع في عام 2022 سيدعمان الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة بين دولة الإمارات وإندونيسيا مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتعافي من الجائحة.

من جانبه قال بيلي إسكندر مدير عام شركة كايسو لاين لشحن الحاويات أن إندونيسيا تشهد نمواً متسارعاً نتيجة للفرص والسياسات الاستثمارية الفاعلة التي تتبناها الحكومة إلى جانب العلاقات الثنائية المتعددة التي أقامتها البلاد على مستوى العالم ..ونجحت كايسو لاين في ربط إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا بشبه القارة الهندية وإقليم الشرق الأوسط من خلال هذه الرحلة المباشرة ليصبح ميناء جبل علي محطة رئيسية لناقلاتها في منطقة الشرق الأوسط لما يتمتع به من بنى تحتية متطورة وقدرات عالية في الربط والوصول السلس الذي تحرص دي بي ورلد على وجوده في محطاتها.

ويشكل ميناء جبل علي حلقة وصل مهمة بين 150 ميناءً عالمياً ويتيح فرصا هائلة للوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية من خلال 60 رحلة أسبوعياً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وقد نجحت هذه المنشأة العريقة، بما تقدمه من خدمات مبتكرة وتقنيات لوجستية متقدمة إضافة إلى معايير السلامة التي تلتزم بها وشبكتها العالمية الواسعة بالبناء على مكانتها الرائدة بصفتها مركزًا بحريًا عالمياً وأحد أسرع الموانئ نمواً في المنطقة ..وقد تمكن الميناء من ترسيخ مكانته ويرجع الفضل في ذاك إلى الهيكلة المتخصصة عالية المستوى في عمليات التخزين والمناولة لجميع أنواع البضائع بما في ذلك البضائع العامة والسائبة والمدحرجة.

وام/عائشة السويدي/رضا عبدالنور