ناتج الكويت الإجمالي ينكمش 9.9% في 2020

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.

كانت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي.

واستندت وكالة الأنباء الكويتية في تقريرها على تصريح محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، وقال إن البنك استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.

وقال محافظ البنك إن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت أيضاً إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1 في عام 2019.

وتراجع عدد سكان الكويت، الذي يتألف في معظمه من عمال مغتربين وعائلاتهم، بنسبة 2.2% في العام الماضي بعد نموه بنسبة 3.3 في 2019.