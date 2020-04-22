نتفلكس تحقق قفزة كبيرة في عدد المشتركين في الربع الأول 2020

حققت شركة Netflix قفزة كبيرة في عدد المشتركين، وارتفع السهم بنحو 10% في رد فعل فوري على بيان الأرباح.

لكن ما لبث أن استقر عند 1% في تداولات ما بعد الإغلاق، حيث قدمت الشركة توجيهات متحفظة.

وقالت الشركة أيضًا إنها لا تستطيع التنبؤ بدقة بنمو عدد المشتركين المستقبليين بسبب جائحة كورونا، واصفة تقديراتها بـ "التخمين".

وفيما يلي نتائج الشركة:

ربحية السهم: 1.57 دولار للسهم، مقابل التوقعات بحسب ريفينتف عند 1.65 دولارا.

الإيرادات: 5.77 مليار دولار مقابل التوقعات 5.76 مليارا بحسب ريفينتيف.

هذا وأضافت Netflix الأمريكية لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت حوالي 15.8 مليون مشترك جديد إلى قاعدة مشتركيها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يزيد على ضعف التوقعات، في ظل زيادة الإقبال على خدمات الترفيه في العالم بسبب القيود المفروضة على تحركات الناس في مختلف الدول لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت Netflix في رسالة إلى المستثمرين "نمو عملائنا تزايد بشكل مؤقت نتيجة العزل المنزلي... نتوقع رؤية تراجعا في معدل نمو الأعضاء مع انتهاء العزل المنزلي والذي نأمل أن يحدث في أقرب وقت".

وكانت Netflix تتوقع زيادة عدد مشتركيها خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار سبعة ملايين مشترك فقط، في حين بلغت الزيادة الفعلية حوالي 15.8 مليون مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى182.9 مليون مشترك.

وذكرت Netflix إلى أنه نظرا لتوقف تصوير الأعمال الفنية في هوليوود بسبب الجائحة "فقد تأخر إنفاق بعض الأموال، بمقدار الربع تقريبا".