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السعودية: ندرة المياه توقف 4 شركات كبرى لزراعة الأعلاف

السعودية: ندرة المياه توقف 4 شركات كبرى لزراعة الأعلاف
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