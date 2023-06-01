نسبة إشغال فنادق العاصمة الأردنية عمان 95% بمناسبة العرس الملكي الأردني

تعم الاحتفالات اليوم في المملكة الأرنية الهاشمية بمناسبة عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبهذه المناسبة توافد عدد من رؤساء وملوك العالم إلى الأردن لحضور هذه المناسبة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والمشاهير.



إشغال 95% من فنادق عمان بمناسبة العرس الملكي الأردني



كشف عضو مجلس إدارة الفنادق الأردنية السيد حسين هلالات، إنه وبسبب الضيوف وتوافد العديد من الشخصيات بلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة الأردنية عمان إلى ما يقارب 78% في الأسبوع الحالي، أما فنادق الـ 5 نجوم في منطقة جبل عمان وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 95%.



وأضاف في تصريحه لإحدى القنوات الأردنية إن نسبة إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت وصلت إلى 85%، وفي منطقة البترا 66%، أما في منطقة العقبة 84%.





احتفالات تعم المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني



وبهذه المناسبة أقام الديوان الملكي عدد من الاحتفالات في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية العاصمة عمان، كما تم تزيين شوارع الأردن بصور العروسين الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه الآنسة رجوة آل سيف.



كما أنه تم نصب شاشات كبيرة لنقل تفاصيل عقد القران الملكي في عدد من المناطق والشوارع، وحفلات غنائية يحيها أبرز نجوم الغناء في الأردن.



كما ستقوم عدد من الطائرات بإقامة استعراض في سماء الأردن بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية بهذه المناسبة الملكية.