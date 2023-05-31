هل يُزف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله بسيارة لينكولن كونتيننتال 1961- أبرز مواصفاتها

تستعد العائلة المالكة الأردنية للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف يوم غد الخميس الأول من يونيو.



وتعم المملكة الأردنية الهاشمية احتفالات عديدة بهذه المناسبة، كما تتجه الأنظار يوم غد إلى العاصمة الأردنية من أجل هذا الحدث التاريخي المميز.



ومن المقرر أن يجوب ولي العهد الأردني شوارع العاصمة عمان في موكب ضخم مع عروسه الآنسة رجوة آل سيف، في ظل حرصه على مشاركة الشعب فرحته.



هل يزف الأمير الحسين بن عبدالله في سيارة لينكولن كونتيننتال 1961



لم يتم الكشف بعد عن السيارة التي سيزف بها الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه الآنسة رجوة آل سيف، إلى أن هناك بعض الترجيحات التي تشير إلى إمكانية أن يزف في نفس السيارة التي استخدمها والده الملك عبدالله الثاني في يوم تتويجه ملكًا للأردن عام 1999.



ورجح عدد كبير من المطلعين ان يختار ولي العهد الأردني سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١ التي جاب بها والده شوارع العاصمة الأردنية عمان يوم تتويجه ملكًا.



مواصفات سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١



تقول بعض المصادر إن تصميم السيارة تم رسمه بواسطة Eugene Gregorie.، وتتميز بمحرك ضخم V 8 مع رفارف أمامية طويلة وصندوق قصير.



لينكولن كونتيننتال موديل عام 1961 كانت متاحة في خيارين، الأول سيدان بأربعة أبواب و الثاني أربعة أبواب مكشوفة، في عام 1961 طرح الجيل الرابع من كونتيتال التي تعتبر من أكثر تصاميم هذه السيارة شهرة.



أبرز مميزات سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١:

