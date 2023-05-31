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هل يُزف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله بسيارة لينكولن كونتيننتال 1961- أبرز مواصفاتها

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 09:05
لينكولن كونتيننتال 1961

تستعد العائلة المالكة الأردنية للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف يوم غد الخميس الأول من يونيو.
 

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وتعم المملكة الأردنية الهاشمية احتفالات عديدة بهذه المناسبة، كما تتجه الأنظار يوم غد إلى العاصمة الأردنية من أجل هذا الحدث التاريخي المميز.
 

ومن المقرر أن يجوب ولي العهد الأردني شوارع العاصمة عمان في موكب ضخم مع عروسه الآنسة رجوة آل سيف، في ظل حرصه على مشاركة الشعب فرحته.
 

هل يزف الأمير الحسين بن عبدالله في سيارة لينكولن كونتيننتال 1961
 

لم يتم الكشف بعد عن السيارة التي سيزف بها الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه الآنسة رجوة آل سيف، إلى أن هناك بعض الترجيحات التي تشير إلى إمكانية أن يزف في نفس السيارة التي استخدمها والده الملك عبدالله الثاني في يوم تتويجه ملكًا للأردن عام 1999.
 

ورجح  عدد كبير من المطلعين ان يختار ولي العهد الأردني سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١ التي جاب بها والده شوارع العاصمة الأردنية عمان يوم تتويجه ملكًا.
 

مواصفات سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١
 

تقول بعض المصادر إن تصميم السيارة تم رسمه بواسطة Eugene Gregorie.، وتتميز بمحرك ضخم  V 8 مع رفارف أمامية طويلة وصندوق قصير.
 

لينكولن كونتيننتال موديل عام  1961 كانت متاحة في خيارين، الأول سيدان بأربعة أبواب و الثاني أربعة أبواب مكشوفة، في عام 1961 طرح الجيل الرابع من كونتيتال التي تعتبر من أكثر تصاميم هذه السيارة شهرة.
 

أبرز مميزات سيارة لينكولن كونتيننتال المكشوفة ١٩٦١:
 

  • جبهة  مكونة من 4 مصابيح أمامية محاطة بشبكة شبكية مربعة.
    كروم ممتد على طول الجزء العلوي من الرفارف والجذع والأبواب.
    تصميم داخلي كبير ومريح
    تصميم مزودوج خاص بلوحة العدادات
    أغطية فوق جانب السائق
    محرك V-8 ضخم سعة 7 لتر.
    قوة محرك تبلغ 300 حصان و 465 رطل قدم من عزم الدوران 
    ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات.
    تصل سرعة السيارة إلى 60 ميلاً في الساعة في حوالي 10.5 ثانية 
    قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 120 ميلاً في الساعة.

 

كلمات دالة:لينكولن كونتيننتال 1961

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