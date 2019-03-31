نشاط المصانع الصينية ينمو في مارس متجاوزاً التوقعات

أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين نما على نحو غير متوقع خلال شهر مارس آذار للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز الحكومية ربما بدأت تؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.5 في مارس آذار من 49.2 في فبراير شباط والذي ان أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر المشتريات الرسمي في مارس آذار قليلاً عن فبراير شباط إلى 49.5.

وتراجع النمو الاقتصادي في الصين في عام 2018 إلى أبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ويتوقع محللون مزيداً من التباطؤ خلال الشهور المقبلة قبل دخول مجموعة من الإجراءات التحفيزية حيز التنفيذ.

وتستهدف الصين هذا العام نمواً اقتصادياً يتراوح معدله بين 6 و6.5%.

وأعلنت الحكومة أنها ستزيد إنفاقها على الطرق والسكك الحديدية والموانئ تزامنا مع تخفيضات ضريبية تصل إلى ما يقرب من تريليوني يوان، أي ما يعادل 297.27 مليار دولار، لتخفيف الضغوط على ميزانيات الشركات والحد من فقد الوظائف.

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