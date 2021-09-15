نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ في السعودية خلال 6 أشهر

أصدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تمت عبر "الفيديو كونفرانس"، قراراً بالموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، وأن يطبق خلال 6 أشهر من نشره.

ويهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى التأكد من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، ويتم من خلال نظام حماية البيانات الشخصية تنظيم مشاركة وتداول البيانات الشخصية بين الجهات بطريقة نظامية، ويمنع نظام حماية البيانات الشخصية الإساءة في استعمال البيانات الشخصية والتقليل من الممارسات الخاطئة.

نظام حماية البيانات الشخصية

بينت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن نظام حماية البيانات الشخصية يشمل البيانات الشخصية بكافة أنواعها، وأيضًا يشمل كل بيان مهما كان شكله أو مصدره له علاقة بمعرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل من إمكانية التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويتم في نظام حماية البيانات الشخصية الحصول على بيانات الاسم والهوية الوطنية والعنوان وأرقام التواصل الشخصية والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة أو المتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

تشرف #سدايا على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية لتنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها. #نظام_حماية_البيانات_الشخصية pic.twitter.com/0GHeQ1Jgrm — SDAIA (@SDAIA_SA) September 14, 2021

فوائد نظام حماية البيانات الشخصية