  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ في السعودية خلال 6 أشهر

نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ في السعودية خلال 6 أشهر

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:48
يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى التأكد من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية
نظام حماية البيانات الشخصية
أبرز العناوين
أصدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تمت عبر  "الفيديو كونفرانس"، قراراً بالموافقة على نظام  حماية البيانات الشخصية، وأن يطبق خلال 6 أشهر من نشره. 

أصدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تمت عبر  "الفيديو كونفرانس"، قراراً بالموافقة على نظام  حماية البيانات الشخصية، وأن يطبق خلال 6 أشهر من نشره. 

اقرأ ايضاًإجراءات جديدة تخص دخول المقيمين والزائرين إلى السعودية إجراءات جديدة تخص دخول المقيمين والزائرين إلى السعودية

ويهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى التأكد من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، ويتم من خلال نظام حماية البيانات الشخصية تنظيم مشاركة وتداول البيانات الشخصية بين الجهات بطريقة نظامية، ويمنع نظام حماية البيانات الشخصية الإساءة في استعمال البيانات الشخصية والتقليل من الممارسات الخاطئة.

نظام حماية البيانات الشخصية

نظام حماية البيانات الشخصية

بينت الهيئة السعودية  للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن نظام حماية البيانات الشخصية يشمل البيانات الشخصية بكافة أنواعها، وأيضًا يشمل كل بيان مهما كان شكله أو مصدره له علاقة بمعرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل من إمكانية التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويتم في نظام حماية البيانات الشخصية الحصول على بيانات الاسم والهوية الوطنية والعنوان وأرقام التواصل الشخصية والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة أو المتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

فوائد نظام حماية البيانات الشخصية 

 

  •  تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما
  • ترسيخ مبدأ احترام الحياة الخاصة
  • الإسهام في خلق مجتمع حيوي وآمن 
  • الإسهام في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات 
     
كلمات دالة:نظام حماية البيانات الشخصيةاقتصاد السعودية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...