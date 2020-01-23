نظرة على المستقبل: 10 تقنيات ذكية ستغير شكل الطرق

وضع فريق دولي من الباحثين من الولايات المتحدة وتايوان وإسبانيا قائمة مؤلفة من 10 تقنيات ذكية متطورة ترسم خريطة شكل الطرق في المستقبل.

وأوضح الباحثون أن هذه التقنيات ستجعل الطرق في المستقبل ذكية، خالية من الإشارات، أكثر أماناً وتواصلاً بين المشاة والسائقين والبيئة المحيطة بهم، لتصبح أكثر مواءمة مع مفهوم المدن الذكية.

وتشمل قائمة التقنيات العشرة تلك التي لا تزال إما قيد التطوير، أو في مرحلة التخطيط، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية:

1. طرق تحصد الطاقة

هناك عدة طرق لجمع الطاقة من الطرق، وفقًا لفريق البحث الذي يقف وراء هذه الدراسة، ويستخدم البعض أشعة الشمس بطريقة مماثلة للألواح الشمسية لتوليد الطاقة، بينما يستخدم البعض الآخر الاهتزازات الميكانيكية التي تنتجها السيارات التي تعبر الطريق لتوليد الطاقة، ويمكن أن تستخدم هذه الطاقة المولدة لإنارة الشوارع.

2. طرق تولد الموسيقى

الطرق الموسيقية هي طرق يمكنها إنتاج الموسيقى أو الألحان عندما تمر بها السيارات، ويمكن استخدامها للإشارة إلى أن شخصاً ما قد تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

وتستخدم هذه الطرق الأخاديد أو النتوءات التي يتم توزيعها على فترات زمنية محددة على سطح الطريق، واعتماداً على التباعد، عندما تتحرك السيارات فوقها تقوم بتوليد نغمات موسيقية عالية أو منخفضة بشكل مماثل لمبدأ عمل البيانو.

3. طرق تقيس وزن السيارة آلياً

لا تستخدم الطرق لنقل الأشخاص فحسب، بل لنقل البضائع والشاحنات الثقيلة، ويجب وزنها بانتظام. ويمكن للطرق الذكية مراقبة وزن السيارات والشاحنات من خلال نقاط توقف لقياس الوزن من وضعية الثبات، أو وزنها أثناء الحركة مع الحمولة عند سيرها على طول ممرات الطريق.

4. طرق تشحن السيارات تلقائياً

اقترحت بعض المدن استخدام ممرات شحن مخصصة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية بشكل تلقائي أثناء سيرها على الطريق. وفي السويد، تم تحويل حوالي 1.2 ميل من الطرق بالقرب من استوكهولم إلى “طريق مكهرب” يعيد شحن بطاريات السيارات والشاحنات.

5. طرق مع إشارات مرور ذكية لاسلكية

تعتمد فكرة إشارة المرور الرقمية اللاسلكية على بث أية تغييرات أو مشكلات لحركة المرور القادمة، وكذلك الحد الأقصى للسرعة. وعندما تلتقط وحدة الاستقبال الموجودة في السيارة الإشارة اللاسلكية تقوم بتنبيه السائق، إما بصوت مرتفع أو بإشارة ضوئية على شاشة خاصة في السيارة.

6. طرق تكشف المخالفات المرورية

تجري عملية الكشف عن المخالفات المرورية في الطرق التقليدية من خلال الكاميرات المثبتة مسبقاً و رادارات السرعة. لكن هذه الطرق أقل فعالية في ظل ظروف المطر والثلوج والضباب، في حين أن الحلول الذكية الجديدة تتضمن استخدام إشارة مرور رقمية لاسلكية أو حتى طائرات بدون طيار فوق الطريق لضبط المخالفات.

7. طرق مزودة بنظام التواصل الآلي

يقول الباحثون إن من المهم أن يسمح للسيارات والأشياء بالتواصل وتبادل المعلومات الهامة، سواء كانت معلومات عن الموقع أو الهوية أو الحالة أو السرعة. ويقوم نظام في 2 إكس بتوفير اتصال تلقائي للسيارة بالأشياء من حولها، مثل الطريق أو الإشارات أو خدمة الطوارىء.

8. طرق مع تقاطعات ذكية

يستخدم مشروع أوروبي للسلامة والأمن على الطرقات أجهزة استشعار لاكتشاف المركبات والأشياء الأخرى على تقاطعات الطرق، ورسم الخرائط لتقليل حوادث التصادم وتعزيز السلامة عند هذه التقاطعات.

9. طرق مع أضواء ذكية

إن أضواء الشوارع قادرة بالفعل على التشغيل والأطفاء بناءً على الضوء الذي تم اكتشافه في الخارج، ويستخدم بعضها لمراقبة التلوث، لكن في المستقبل يمكن تشغيلها بالطاقة التي يتم الحصول عليها من الطريق.

10. ميزات أخرى

ويمكن أن نرى ميزات أخرى على الطرق في المستقبل، مثل محطات الواي فاي ومحطات الطقس، وأجهزة استشعار الزلازل، وحتى مكبرات الصوت للسماح لبث التحذيرات في حالات الطوارئ.