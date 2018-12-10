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الشارقة تعتمد موازنة 2019 بإجمالي نفقات تصل إلى 25.7 مليار درهم ونمو 10%

الشارقة تعتمد موازنة 2019 بإجمالي نفقات تصل إلى 25.7 مليار درهم ونمو 10%
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