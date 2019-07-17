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نواب أميركيون يقدمون مشروع قانون لمنع رفع "هواوي" من القائمة السوداء

منشور 17 تمّوز / يوليو 2019 - 07:02
هواوي ليست شريكاً تجارياً طبيعياً للشركات الأميركية
هواوي ليست شريكاً تجارياً طبيعياً للشركات الأميركية
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وضعت شركة هواوي على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأميركية في مايو الماضي

تقدم نواب أمريكيون بمشروع قانون لمنع البيت الأبيض من رفع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من القائمة السوداء .

وتقدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس الشيوخ بمشروع القانون، الذي أطلق عليه "قانون مستقبل الجيل الخامس لأميركا"، ويأتي في أعقاب تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض التنازلات بشأن هواوي لنظيره الصيني شي جين بينج في اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي.

ووضعت شركة هواوي على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأميركية في مايو الماضي، لكن ترامب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأميركية للعمل مع الشركة في أمور لا تؤثر على الأمن القومي.

وقال توم كوتون وهو حليف جمهوري لترامب: "هواوي ليست شريكاً تجارياً طبيعياً للشركات الأميركية. إنها واجهة للحزب الشيوعي الصيني."

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية وتقوم بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنية الشركة الصينية.

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Via SyndiGate.info


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