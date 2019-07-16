هواوي مستعدة لاستثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا خلق ألف وظيفة

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، أنها مستعدة لاستثمار 3.1 مليارات دولار حتى العام 2021 فيإيطاليا وخلق ألف وظيفة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استهداف إدارة ترامب لهذه الشركة التي تتهمها بالتعاون مع السلطات الصينية، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أنها بصدد إلغاء مئات الوظائف في الولايات المتحدة من أصل 850 يعملون معها.

وقال المدير العام لهواوي فرع إيطاليا توماس مياو في مؤتمر صحفي عقده في ميلانو "خلال السنوات المقبلة سنستثمر في إيطاليا 1.9 مليار دولار للحصول على معدات، و1.2 مليار دولار في عمليات وتسويق، و52 مليون دولار في الأبحاث والتطوير".

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستؤدي إلى "إنشاء 3000 فرصة عمل، ألف منها مباشرة و2000 بشكل غير مباشر من الباطن".

وشدد توماس مياو على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تؤثر في الوقت الحاضر على نشاط هواوي في إيطاليا.

وتابع في هذا الإطار "حتى الان نقوم بعملنا ونتحاور مع شركائنا على غرار ما كنا نقوم به حتى الآن".

وأعرب عن ثقته بالمستقبل "أولاً لأن الحكومة الايطالية لديها سياسة منفتحة وشفافة لن تتأثر بالمشاكل بين الولايات المتحدة والصين، وثانياً لأن مجتمعنا لاعب مهم جداً".

وتشن الإدارة الأميركية حملة على شركة هواوي معتبرة أن تنسيق هذه الشركة مع السلطات الصينية قد يتيح للأخيرة الحصول على بيانات العملاء الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا الصينية في الدول الغربية.

وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها في العالم لمنع الشركة الصينية من المشاركة في بناء شبكاتها للهواتف المحمولة ذات القدرات العالية.