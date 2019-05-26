نوكيا 3.2 ونوكيا 1 بلس متاحان للشراء في الإمارات

أصبح أحدث هاتفين ذكيين من نوكيا Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus متاحان للشراء في الإمارات.

ويبلغ سعر هاتف نوكيا 3.2 399 درهم لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، أما سعر نوكيا 1 بلس فهو 299 درهم.

ويتوفر Nokia 3.2 في طراز اللون الأسود فقط، بينما يتوفر هاتف Nokia 1 Plus باللون الأزرق فقط.

ويأتي Nokia 3.2 بحجم شاشة 6.26 بوصة مع دقة HD + ونسبة 19: 9. ويعد Nokia 3.2 واحدًا من أوائل هواتف نوكيا الذكية التي تأتي مزودة بشاشة من الدرجة الأولى، بحسب موقع nokiapoweruser.