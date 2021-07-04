نيسان تشوق لسيارة كهربائية جديدة ومصنع بطاريات

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أعلنت نيسان عن خططها للمستقبل الكهربائيوالتي تشمل منشأة تصنيع البطاريات، وشوقت لسيارة كهربائية جديدة.
أعلنت نيسان عن خططها للمستقبل الكهربائية والتي تشمل منشأة تصنيع البطاريات، وشوقت لسيارة كهربائية جديدة.
ستبلغ قدرة المصنع الأولية إنتاج سنوي من بطاريات بسعة إجمالية تبلغ 9 جيجاواط-ساعة، والتي ستزيد تدريجياً لتصل لـ 25 جيجاواط-ساعة بحلول عام 2030 وحتى 35 جيجاواط-ساعة في المستقبل الأبعد.
أما سيارة كروس أوفر الكهربائية اللجديدة والتي ستصل للأسواق العالمية فسوف تنتجها الشركة في المملكة المتحدة وستأتي على قاعدة عجلات CMF-EV التي تحمل سيارة نيسان أريا.
Via SyndiGate.info
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