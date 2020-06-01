أول نسخة من بورش تايكان الكهربائية تصل إلى السعودية

وصلت أول نسخة من بورش تايكان الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية لتفتتح السيدان الكهربائية فصلاً جديداً.
على غير المتوقع لم تكن هذه النسخة معروضة في معرض بورش ولكنها بدلاً من ذلك متوفرة في معرض Seven Car Lounge الذي تمكن من إحضار السيارة بفئتها الأقوى على الإطلاق تيربو S ذات الـ 750 حصان.
لم يكشف معرض السيارات عن السعر المطلوب للسيارة. يبدأ سعر بورش تايكان تيربو S في الولايات المتحدة بما يكافئ 700 ألف ريال، ومع إضافة بعض الخيارات والرسوم الجمركية يمكن يرفع سعر السيارة بشكل ملحوظ.
Welcome to the Future! We are happy to present to you the first ever Porsche Taycan in the Kingdom. It’s Porsche’s new all electric Taycan Turbo S with 750 HP of power. Now available at our showroom for you. Year: 2020 Mileage: New سعيدون جداً بأن نقدم لكم أول بورش تايكان في المملكة. انها احدث واخر اصدارات شركة بورشة وهي تايكان توربو اس الكهربائية كلياًوالتي تولد قوة ٧٥٠ حصان. سنة الصنع: ٢٠٢٠ المسافة المقطوعة: جديدة #sevencarlounge #riyadh #saudiarabia #porsche #taycan #turbos #electriccar #ev
Via SyndiGate.info
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