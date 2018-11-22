سامسونج تنوي طرح هاتف الوحش رداً على منافسيها

بعد أن غيرت شركة أبل الأمريكية تصميم آيفون بشكل كامل في الذكرى العاشرة له، تتجه منافستها سامسونج للقيام بالأمر ذاته بعد 10 سنوات على طرح أول هاتف من عائلة "S" للهواتف الذكية.



وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فإن الشركة الكورية الجنوبية تنوي طرح هاتفها الذي وصفته بـ"الوحش"بشاشة يصل قياسها إلى 6.7 إنش فضلا عن تزويده بـ 6 كاميرات وذاكرة تخزين بسعة 5 غيغابايت.



وبذلك ترفع سامسونج سقف التحدي مع أبل التي طرحت هاتف بكاميراتين، وهواوي التي زودت هاتفها ميت برو 20 بـ 4 كاميرات.بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"



ومن المرتقب أن تعلن سامسونج ثلاثة هواتف من "غالاكسي إس 10" يتراوح فيها قياس الشاشة بين 5.8 إنش و6.4 إنش، بالإضافة إلى "الهاتف الثوري" الذي يعرف داخل الشركة بـ"بيوند إكس".



وينتظر أن يجري الكشف عن الهاتف في فبراير من العام المقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من هواوي و أبل.



وإلى جانب هذه الهواتف الثلاثة، تعمل سامسونج على تطوير هاتف قابل للطي ومن المنتظر أن تعلن عنه رسميا في مارس 2019 أي بعد شهر واحد فقط من الكشف عن موديلات إس 10".



ويضم هاتف جالاكسي "إس 9" في الوقت الحالي أوسع شاشة في هواتف سامسونج ويصل الحجم إلى 6.4 إنش، لكن هذا الجهاز لن يبقى في الصدارة بحلول العام المقبل.



وأعلنت شركة سامسونج، مؤخرا، أنها ستطور حوافا مختلفة في أجهزتها المقبلة حتى تضمن للمستخدمين أن يحظوا بشاشة أكبر.

وكانت شركة "أونور" الصينية قد طرحت قبل فترة قصيرة هاتفا "ماجيك 2" بست كاميرات؛ ثلاث في الخلف وثلاث في الجهة الأمامية.



ورجحت "وول ستريت جورنال" أن يجري طرح جهاز "بيوند إكس" ذي القدرة التخزينية الهائلة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط، قبل باقي الأسواق الأخرى.

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