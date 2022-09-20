هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها

سقطت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق لتتجاوز مستويات دون الـ 18.3 ليرة للدولار قبل يومين من قرار المركزي التركي بشأن الفائدة، وذلك بعدما نزلت في الساعات الماضية دون مستويات الـ 18.37 ليرة دولار.

وكانت الليرة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم 20 ديسمبر الماضي 2021 حينما سقطت آنذاك عند مستويات 18.36 ليرة دولار، وتزامن ذلك مع تجاوز التضخم في البلاد أعلى مستوياته في 20 عام عند 36%.

وتترقب الأسواق التركية قرار المركزي التركي يوم الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة والذي يأتي بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة والذي تترقبه الأسواق العالمية.

وتتجه توقعات المحللين إلى تثبيت المركزي التركي لسعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) (سبتمبر) عند مستويات أغسطس الماضي بواقع 13%.

ووتترقب الأسواق التركية أيضا مع قرار المركزي بيانات مؤشر ثقة المستهلك وهو مقياس لمزاج المستهلكين أو الأعمال التجارية وتتجه التوقعات لارتفاع المؤشر إلى 72.2 بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 68 نقطة.

تصريح جديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التضخم ليس "تهديدًا اقتصاديًا لا يمكن التغلب عليه" ، مضيفًا أنه سيبدأ في الانخفاض نهاية العام بعد أن قفز إلى أكثر من 80٪ في أغسطس.

وقال أردوغان "التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه..أنا خبير اقتصادي."

وقال أردوغان في حديث لإذاعة بي بي (LON:BP) إس إن التضخم سينخفض ​​بعد نهاية العام، ويشاركه الاقتصاديون في هذا الرأي ، الذين يقولون إن الرقم السنوي سينخفض ​​بداية من ديسمبر بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال نفس الوقت من العام الماضي.

بينما ستستمر الأسعار في الارتفاع على أساس شهري، وأضاف أردوغان أن بعض الدول مهددة بنسبة تضخم تتراوح بين 8٪ و 9٪ بينما كانت تركيا حوالي 80٪.

الرفوف الفارغة

يقول أردوغان"الرفوف ليست فارغة في الأسواق في بلدي.. لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة ، وهي فارغة في فرنسا ، وهي فارغة في ألمانيا.

وأضاف الرئيس التركي يمكن لمواطني أن يجدوا أي نوع من المنتجات التي يرغبون فيها في السوق، تقول تركيا إنها تهدف إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري المزمن أولاً إلى فائض.

بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي ، خفضت تركيا تدريجياً أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي ، مما أثار أزمة عملة وخفضتها 100 نقطة أساس أخرى إلى 13٪ في أغسطس.

أدى الانخفاض الحاد في الليرة ، بنسبة 44٪ العام الماضي و 27٪ أخرى، حتى الآن هذا العام ، إلى إشعال الأسعار ، وإلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية ، دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا.

الليرة الآن

وانخفضت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 18.3065 ليرة دولار بتراجع في حدود 0.2% بينما سجلت أعلى سعر اليوم مقابل الدولار عند مستويات 18.2873 ليرة دولار.

وخلال تعاملات أمس الإثنين سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق وذلك لفترة وجيزة قبل أن تغلق دون تلك المستويات بنهاية تعاملات الإثنين.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستويات 18.3745 ليرة دولار أمس الإثنين بينما أنهت التعاملات عند مستويات 18.2803 ليرة دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف بشأن تعرض أنقرة لعقوبات غربية في ظل الدعم المستمر لنظام موسكو.

توقعات قاتمة

ووفقًا لبيانات رسمية تم رفع توقعات 2022 فيما يتعلق بسعر الدولار من 9.27 إلى 16.62، وتمت زيادة توقعات 2023 إلى 21.52 وتوقع 2024 إلى 24.62, حيث كان توقع سعر الدولار لعام 2025 هو 25.77.

تم تعديل هدف النمو لعام 2023، والذي تم تحديده على أنه 5.5٪ في البرنامج السابق، نزولاً إلى 5٪، كما تم الحفاظ على هدف النمو البالغ 5.5٪ لعام 2024، وتم تحديد توقعات النمو لعام 2025 بنسبة 5.5٪.

كما زاد هدف التضخم لعام 2023، الذي كان يقدر سابقًا بـ 8٪، إلى 24.9٪، وزاد الهدف لعام 2024، الذي كان مستهدفًا بنسبة 7.6٪، إلى 13.8٪. كما تم تحديد معدل التضخم المستهدف لعام 2025 بنسبة 9.9٪. وتم رفع توقعات التضخم لعام 2022، والتي كانت قد تم تحديدها سابقًا عند 9.8٪، إلى 65٪.

وتمت زيادة توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2022 من 2.2٪ إلى 5.9٪، ارتفع عجز الحساب الجاري لعام 2023، والذي قُدّر بـ 1.5٪ في الخطة السابقة، إلى 2.5٪، كما تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2024 لتصبح 1.4٪. وتحديد هدف عجز الحساب الجاري لعام 2025 عند 0.9٪.