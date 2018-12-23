هذه هي أبرز إخفاقات شركة آبل خلال عام 2018

تُعد شركة آبل إِحدى أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها قيمة في العالم، ففي عام 2018 سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا عبر وصولها إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار لتكون أول شركة أمريكية تصل إلى هذه القيمة السوقية بعد أن كانت على حافة الإفلاس قبل 21 عامًا.

ومع ذلك لم تكن كل منتجات الشركة التي ظهرت لأول مرة في عام 2018 على مستوى التوقعات، لذلك دعنا نستعرض سويا أكثر اللحظات المخيبة للآمال من شركة آبل خلال عام 2018، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

1- رفع أسعار كل المنتجات تقريبًا

قامت شركة آبل برفع أسعار العديد من منتجاتها الأكثر شعبية في عام 2018 ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنةً بعام 2017:

ارتفع سعر البدء لأحدث هواتف آيفون وخاصة هاتف iPhone XR بمقدار 50 دولار.

ارتفع سعر البدء لساعة آبل Apple Watch الأحدث بمقدار 70 دولار.

ارتفع سعر البدء لجهاز آيباد برو iPad Pro بمقدار 150 دولار.

ارتفع سعر البدء لجهاز ماك بوك آير MacBook Air بمقدار 200 دولار.

ارتفع سعر البدء لجهاز ماك ميني Mac Mini بمقدار 300 دولار.

تخلق آبل قيمة كبيرة في كل منتج تقوم به، ولكن ارتفاع الأسعار لهذه المنتجات المذكورة هذا العام لم يكن له مبرراً، خاصة أن الكثير من المنتجات التي تم إطلاقها خلال عام 2018 كانت خالية تمامًا من الإبداع.

2- إزالة هاتف iPhone SE من متجرها

في عام 2017، كان أرخص هاتف آيفون يمكن شرائه من هواتف آبل هو هاتف iPhone SE حيث كان سعره 350 دولار فقط، ولكن في عام 2018 أزالت آبل هذا الهاتف من تشكيلة هواتفها الموجودة على موقعها، وذلك بعد إعلانها عن هواتفها الجديدة.

الآن أرخص هاتف آيفون يمكنك شراؤه هو iPhone 7 الذي يبدأ بسعر 449 دولار، لاشك أن هاتف iPhone 7 يعتبر هاتف مذهل ويتمتع بالعديد من الميزات، ولكن من المؤسف أن آبل لم تعد تصنع الهواتف بحجم صغير مثل iPhone SE.

3- طرح أول إصدار من مكبر صوت HomePod الذي لم يكن على مستوى الأجهزة المنافسة له من جوجل وأمازون

خلال شهر فبراير الماضي طرحت آبل للمستخدمين أول إصدار من مكبر الصوت المنزلي الذكي الذي يَحمل اسم HomePod، لكن هناك قائمة بالأشياء التي لا يستطيع HomePod القيام بها مقارنة بمنافسيه من شركة جوجل وأمازون:

غير قادر على الإجابة عن الأسئلة العشوائية مثل الأجهزة المتنافسة

لا يعمل مع هواتف Android

لا يعمل بشكل جيد مع خدمات الموسيقى الأخرى إلى جانب Apple Music

لا يمكن توصيله بجهاز آخر بكابل مساعد

مع الوضع في الاعتبار أن سعر HomePod هو 350 دولار، في حين أسعار المكبرات الصوتية الذكية المنافسة له أقل من ذلك بكثير.

4- كان حدث سبتمبر لإطلاق هواتف آيفون الجديدة مخيبًا للآمال تمامًا وملل

الحدث السنوي الذي تم خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي وكشفت فيه آبل النقاب عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة وإصدار جديد من ساعتها Apple Watch جاء مخيبًا لجميع الآمال والتوقعات، وملل تمامًا حيث لم تظهر فيه مفاجآت على الإطلاق كما هو معتاد من الشركة.

تم تسريب أسماء ومواصفات وخصائص الأجهزة الجديدة قبل أسابيع من الحدث، وقامت بلومبرج بالإبلاغ بدقة عن أسماء هواتف آيفون وهم: iPhone Xr و iPhone Xs و iPhone Xs Max ذو حجم الشاشة الأكبر والأعلى تكلفة، وقبل المؤتمر بيوم كان هناك تسريب لمواصفات الهواتف الجديدة.

كما أن مدونة Apple 9to5Mac نشرت صور آبل الخاصة بالتسويق للهواتف والساعة الجديدة Apple Watch4، والتي ظهرت أيضًا كما هي في الخطاب الرئيسي أثناء المؤتمر.

أكبر المفاجآت كانت في الواقع أخبارًا سيئة بالنسبة لمستخدمي منتجات آبل فقد أوقفت الشركة هاتفين آيفون مفضلين للمستخدمين وهما iPhone 6s و iPhone SE، ولم تقدم أي تحديث على AirPower وهو ملحق الشحن اللاسلكي الذي أصدرته قبل عام، كما قامت بإزالة جميع المراجع الخاصة بـ AirPower من موقعها على الإنترنت في ذلك الوقت، مما أثار المخاوف من أن المشروع قد تم حفظه، لكن التقارير تقول الآن إنها تخطط لإطلاق AirPower في عام 2019.

5- هاتف iPhone XS الجديد ما هو إلا ترقية من هاتف iPhone X الذي صدر العام الماضي

تقوم شركة أبل في الغالب بإعادة تصميم هواتف آيفون كل سنتين، وفي السنة التي تفصل بين ذلك تقوم الشركة عادةً بإصدار نسخة “S” من هذا الهاتف الذي يتميز برقائق أسرع مع مجموعة من الميزات البارزة لتمييزه عن هاتف العام السابق.

في عام 2018 طرحت هاتفين آيفون XS بمواصفات أسرع وكاميرا أفضل قليلاً من الهاتف السابق iPhone X، ولكن لم يكن لديهما شيء آخر لتمييزهما وظل سعرهما المبدئي البالغ 1000 دولار كما هو، بينما يحمل هاتف iPhone XR الأقل تكلفة تصميم مشابه للهواتف الأخرى، ولكنه يفتقد إلى بعض الميزات.

6- شكاوى من مشاكل في البطارية والاتصالات في هواتف آيفون الجديدة

أفاد بعض المستخدمين أن هواتف آيفون الأخيرة iPhone XS و iPhone XS Max لا ترقى إلى المواصفات التي تم الترويج لها، وذلك بعد عدة أيام من الاختبار، وبدأت بعض الشكاوى بالظهور حول عمر البطارية المخيب للآمال، حتى على هاتف iPhone XS Max الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى مشكلات في الأداء فيما يتعلق بالاتصالات والواي فاي Wi-Fi.

7- عدم مطابقة حواسيب آيباد برو لعام 2018 مع الوصف التسويقي لها على أنها بديل الحواسيب المحمولة

خلال شهر أكتوبر الماضي أعلنت آبل عن إصدارات عام 2018 من حواسيبها اللوحية آيباد برو بقياس 10.5 و 12.9 إنش، وهم أجهزة حواسيب لوحية رائعة، ولكن آبل كانت تسوق لهذه الأجهزة على أنها بديل للحواسيب المحمولة، ولكن على الرغم من إضافة منفذ USB-C للمرة الأولى لحواسيب آيباد اللوحية لم تسمح آبل لجهاز آيباد برو iPad Pro بالاتصال بأجهزة التخزين الخارجية.

وعلى الرغم من إصرار آبل على أن هذا الحاسوب يعمل كحاسوب لوحي وحاسوب محمول في نفس الوقت، إلا أن الجهاز كان مخيبًا للآمال خاصة إذا كنت ترغب في استخدامه كجهاز كمبيوتر فعلي لأن أبل لا تسمح لجهازها اللوحي بالعمل مع trackpads أو لوحات مفاتيح خارجية، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى لمس الشاشة باستمرار طول تنفيذ أي مهام على الجهاز.

يعد جهاز آيباد برو ممتازًا لحالات الاستخدام المتخصصة، ولكن بنية نظام التشغيل آي أو إس iOS وقيود آبل الغريبة الخاصة به لن تجعله بديلاً حقيقيًا للكمبيوتر المحمول.

8- لا توجد إصدارات من سماعات AirPods جديدة في عام 2018

على الرغم من التقارير الكثيرة حول طرح إصدارين جديدين من سماعات AirPods أحدهما مزود بشريحة لاسلكية أقوى وأخرى مزودة بتصميم مقاوم للماء خلال عام 2018، إلا أن هذا لم يحدث.

طرحت أبل لأول مرة AirPods في عام 2016 جنبا إلى جنب مع آيفون 7 الذي كان أول هاتف آيفون دون مقبس سماعة الرأس. وتقول الكثير من التسريبات أن الإصدار القادم من AirPods سوف يحسن الصوت وسيكون مقاوم جيد للماء، ولكن هذه مجرد شائعات حتى الآن، وقد خسرت الشركة كثير بعدم طرحها إصدارات جديدة هذا العام.

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