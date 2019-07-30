  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. هل أثر نمو الناتج المحلي الأمريكي على أسعار الذهب في دبي؟

هل أثر نمو الناتج المحلي الأمريكي على أسعار الذهب في دبي؟

منشور 30 تمّوز / يوليو 2019 - 11:48
انخفضت أسعار الذهب المحلية أيضًا، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراط بسعر 161.25 درهم  اليوم مقابل 162.25 درهم لنفس الفترة من الأسبوع الماضي
انخفضت أسعار الذهب المحلية أيضًا، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراط بسعر 161.25 درهم  اليوم مقابل 162.25 درهم لنفس الفترة من الأسبوع الماضي
أبرز العناوين
نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو 1.8 في المائة

انخفضت أسعار الذهب هذا الأسبوع في دبي على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو 1.8 في المائة. نتيجة لذلك، وانخفض سعر الذهب مع ارتفاع الدولار.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pure Gold Group  لصحيفة أريبيان بيزنس “سعر الذهب يتناسب عكسياً مع أداء الدولار الأمريكي، لذلك كان هذا الانخفاض متوقعاً مع ارتفاع الدولار”.

وانخفضت أسعار الذهب المحلية أيضًا، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراط بسعر 161.25 درهم  اليوم مقابل 162.25 درهم لنفس الفترة من الأسبوع الماضي؛ وانخفض سعر الذهب عيار 24 قيراط إلى 171.75 درهم من 172.75 درهم.

وأضاف ميرشانت: “يركز السوق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده هذا الأسبوع. وإذا أعلنوا عن خفض سعر الفائدة، فمن المتوقع أن ينخفض الدولار، الأمر الذي بدوره سيفيد الذهب”.

المزيد: 
هل تؤثر رفع ضريبة الذهب في الهند على الإمارات؟
هل ترتفع أسعار الذهب من جديد في الإمارات قريباً؟!
الإمارات تعتزم إطلاق منتج ذهب للأفراد نهاية 2019

Via SyndiGate.info


© 2019 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن