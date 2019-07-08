هل تؤثر رفع ضريبة الذهب في الهند على الإمارات؟

يتوقع الخبراء في دولة الإمارات زيادة في المبيعات بعد أن رفعت الحكومة الهندية رسوم الاستيراد على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى 12.5 في المائة.

وفي حين أن المخاوف من أن الزيادة من 10 في المائة إلى 12.5 في المائة قد تضعف الطلب على التجزئة وتعزز عمليات التهريب في ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، يتوقع المشغلون في الإمارات زيادة بالتدفق المحتمل في الأعمال الهندية.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pure Gold Jewellers لصحيفة أريبيان بيزنس: “رفعت الهند رسوم الاستيراد على الذهب إلى 12.5 في المائة، وهي أخبار جيدة لصناعة المجوهرات في الإمارات. الهنود الذين يعيشون هنا والسائحون الهنود يشكلون أكبر قاعدة عملاء لصناعة المجوهرات في الإمارات. ومع ارتفاع رسوم الاستيراد في الهند، أصبحت الأسعار في سوق الإمارات أكثر جاذبية للمشترين الهنود. ”

السعر الحالي لكل غرام من الذهب عيار 22 في الإمارات هو 159 درهم (43 دولارًا)، ويقارن هذا السعر بـ35050 روبية هندية (48 دولارًا) لكل غرام من الذهب عيار 22 ألف دولار في دلهي.

وقال عبد السلام ك. ب.، المدير التنفيذي لمجموعة مالابار: “مع هيكل الرسوم المنقح، سيستفيد العملاء أكثر من 400 روبية للغرام على مشتريات الذهب من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا سيشجع بالتأكيد المشترين بالجملة، وخاصة على المشتريات المتعلقة بحفلات الزفاف على زيارة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وسنغافورة وماليزيا”.

وأضاف “إذا قامت أسرة مكونة من أربعة أفراد بزيارة وعادوا مع كمية من الحلي، فيمكنهم تغطية تكلفة الرحلة بسهولة، مع توفر خيارات أوسع بكثير من التصميمات الدولية للمجوهرات “.