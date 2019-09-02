هل أسعار الفلل في أبوظبي تنخفض بعد صدور القوانين الجديدة؟

صدر قانون جديد ينظم بناء الفلل الخاصة في أبوظبي من قبل دائرة التخطيط الحضري والبلديات (DPM)، والتي من المتوقع أن تخفض تكاليف البناء وتسريع تسليم مشاريع الإسكان.

وبموجب القانون، سيتم تخفيض الحد الأدنى للحجم المحدد لغرفة النوم والمطبخ ومنطقة لتناول الطعام والمجلس (مساحة الجلوس) ولن يضطر الملاك إلى بناء ممر في المنازل الجديدة. كما تم خفض الحد الأقصى للارتفاع المطلوب للأسوار الجانبية إلى أربعة أمتار، من ستة أمتار.

وقال محمد الأحمد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في DPM: “سوف يقلل التشريع من تكاليف بناء ملاك الأراضي، ويوفر حلولاً عملية وحديثة يمكن تطبيقها بسهولة، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان وتحسين نوعية الحياة للسكان”.

وأضاف: “إن الالتزام بالتشريع سيساعد على تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتعزيز نمط الحياة، مع زيادة القدرة التنافسية للإمارة”.

وسيتم السماح لملاك الأراضي أيضًا ببناء امتدادات للممتلكات المطلة على الشارع. ويأتي هذا استجابة لتعليقات أصحاب الأراضي الذين يطلبون المزيد من المتطلبات المكانية المرنة بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويأتي هذا التطوير في الوقت الذي تركز فيه أبوظبي على تعزيز سوق العقارات بقانون عقاري جديد يسمح للأجانب بتملك عقارات التملك الحر في مناطق محددة. وفي السابق، كانت ملكية العقارات داخل هذه المناطق مسموح بها فقط لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، سجل القطاع العقاري في أبوظبي 10.000 صفقة بقيمة 31 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن DPM. ومعظم المعاملات التي تمت معالجتها كانت في جزيرة الريم، مع إنجاز صفقات بقيمة 4.37 مليارات درهم.

وفي العام الماضي، أطلقت حكومة أبوظبي مبادرة بقيمة 50 مليار درهم، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على القطاع العقاري في العاصمة. كما يتم منح تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين في خطوة من شأنها أن تعزز القطاع العقاري في جميع أنحاء الإمارات.