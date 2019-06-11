هل الصين مضطرة لعقد صفقة لإنهاء الحرب التجارية؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ CNBC إنه يعتقد أن الصين ستبرم صفقة مع الولايات المتحدة "لأنهم مضطرون لفعل ذلك"مضيفا أن الصين تعاني مع مغادرة الشركات العالمية بكين للتوجه إلى دول أخرى.

كما وهدد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات الصينية إذا لم يحضر نظيره الصيني في اجتماع مجموعة العشرين لاحقا هذا الشهر.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الحكومة الصينية ارتفاع حجم الفائض التجاري للبلاد مع واشنطن بشكل كبير في مايو.

في سياق آخر انتقد ترامب سياسية الفدرالي في رفع الفائدة بسرعة كبيرة، مشيراً أن الفدرالي أخطأ في رفع معدلات الفائدة اربع مرات العام الماضي آخرها كان في ديسمبر في الوقت الذي كانت فيه الأسواق المالية تنهار.

وأضاف الى أن هذه الخطوة أعطت الصين اليد العليا في المفاوضات التجارية على حد وصفه مضيفا ان الفدرالي لايصغي اليه.